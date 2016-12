später lesen BBL Bayreuth kann gegen Bonn mit Brooks planen Teilen

Überraschungsmannschaft medi Bayreuth kann in ihrem nächsten Basketball-Bundesligaspiel am Donnerstag gegen die Telekom Baskets Bonn mit Flügelspieler De'Mon Brooks planen. Entgegen erster Befürchtungen zog sich der 24-Jährige bei einem Sturz während des 88:92 am Montagabend gegen Meister Brose Bamberg keine schwere Verletzung zu. Wie die Bayreuther am Dienstag mitteilten, ist das linke Handgelenk von Brooks nur stark geprellt.