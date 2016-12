Den beiden Derby-Siegen in Krefeld (4:0) und in Köln (2:1 n.P.) sowie dem Heimsieg gegen Straubing (4:2) folgte am Freitag ein 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)-Erfolg gegen Bremerhaven. Der Sieg war verdient und zeigte, was ein gestärktes Selbstvertrauen ausmacht. Vier Siege in Folge sind der DEG erstmals in dieser Saison geglückt. Entsprechend gut war auch die Stimmung unter den 6173 Zuschauern auf den Rängen.

Nach den drei Erfolgen in Serie lauerte die Gefahr in Form der Zufriedenheit. Das hatten die Spieler zwar erkannt, doch würden sie es auch entsprechend umsetzen können? "Natürlich ist es gefährlich, wenn man nach drei Siegen denkt: das machen wir schon", meinte Brandon Yip vor dem Spiel. "Aber das liegt in der menschlichen Natur. Wir kennen das Problem und werden alles tun, um einen klaren Kopf zu behalten. Gegen Bremerhaven müssen wir heute vielleicht noch ein bisschen mehr tun, um am Ende das Eis als Sieger zu verlassen."

Yip sollte Recht behalten, was sich bereits in den ersten Minuten abzeichnete, in denen die beiden Top-Torjäger beider Mannschaften im Rampenlicht standen. Dabei erwischte die DEG einen optimalen Start, denn Maxi Kammerer brachte die Gastgeber nach nur 80 Sekunden in Führung. Es war sein elftes Saisontor. Doch die Gäste, die sich als Neuling überraschend gut in der Deutschen Eishockey Liga etabliert haben, zeigten sich unbeeindruckt und kamen durch Jack Combs zum Ausgleich. Für ihn war es bereits der zwölfte Treffer in dieser Saison. Das Ergebnis zur ersten Pause ging in Ordnung, auch wenn die DEG bei einem Pfostenschuss von Kammerer (13.) Pech hatte.

Duplizität der Ereignisse – das dachte manch einer zu Beginn des Mittelabschnitts, als Drayson Bowman die Düsseldorfer mit einer sehenswerten Aktion in Führung brachte. Doch diesmal setzten die Rot-Gelben noch einen drauf. Als Bergman nach einem üblen Foul an Kammerer auf der Strafbank hockte, erhöhte Kurt Davis auf 3:1. Der Doppelschlag zeigte Wirkung, die Gäste wechselten den Torhüter.

Die Entscheidung fiel in der 35. Minute. Die DEG-Fans, sowieso schon in Festtagsstimmung, verwandelten den ISS-Dome bereits in ein Tollhaus, als der vierte Treffer noch gar nicht gegeben war. Die Schiedsrichter sahen sich die Szene auf Video an, als die Fans Brandon Yip als Torschützen feierten. "Singen, ja, ja, Yipi, Yipi, hey", schallte es, und dann entschieden die Unparteiischen, dass der Treffer korrekt erzielt war. Im Schlussdrittel erzielten die Gäste in Überzahl zwar eine Resultatsverbesserung, doch die DEG ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Sie spielte defensiv kompakt und vermied Fehler.

"Wir waren heiß, wollten unbedingt diesen vierten Sieg in Folge", sagte Torhüter Mathias Niederberger. "Denn wir wissen, es geht sehr schnell im Sport. Aber wenn wir so weitermachen, sind wir schwer zu schlagen. Wir spielen in allen drei Zonen sehr kompakt. Jeder schmeißt sich in die Schüsse, das ist unsere Identität."

Das wird auch am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Adler Mannheim (14 Uhr) wieder notwendig sein, wenn die DEG dort punkten will, die dort trotz der Erfolgsserie krasser Außenseiter ist.