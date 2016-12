Düsseldorfer EG: Kühnhauser kommt zur DEG-Party

Der frühere Liebling der Düsseldorfer Eishockeyfans sitzt bei der ersten Karnevalsparty des Vereins am 6. Januar im Elferrat. Aber auch die Fans können aktiv werden - mit einer Bewerbung für den Elferrat und einem Kostümwettbewerb.

Schon kurz nach dem Jahreswechsel, am Freitag, 6. Januar, steigt die erste DEG-Karnevalsparty im Stahlwerk. An diesem närrischen Fest wird - neben dem Prinzenpaar und vielen Bands des hiesigen Brauchtums - auch das komplette Eishockey-Team der Düsseldorfer EG teilnehmen. Zu einer echten Sitzung gehört natürlich auch ein Elferrat. Dieser ist unter anderem besetzt mit Größen der Vergangenheit und Gegenwart des Klubs. Mit dabei sind beispielsweise Geschäftsführer Stefan Adam, Teamarzt Ulf Blecker oder der ehemalige Rekordspieler Niki Mondt. Die DEG freut sich besonders, dass auch der ehemalige Publikumsliebling "Bobo" Kühnhauser aus Bayern dazu kommt. Weitere Namen werden noch bekannt gegeben.

Aber auch ein Fan kann Teil dieses außergewöhnlichen Gremiums werden, denn die DEG verlost gemeinsam mit dem Stahlwerk einen Platz im Elferrat. Und so kann man mitmachen: Interessierte Fans schreiben eine kurze, originelle Begründung, warum gerade sie im Elferrat dabei sein sollten. Die "Bewerbung" (vielleicht sogar mit Verkleidungs-Foto) bitte bis Montag, 2. Januar 2017 (15 Uhr) , mailen an gewinnspiel@deg-eishockey.de - der Gewinner oder die Gewinnerin wird noch am selben Tag bekannt gegeben.

Auch alle anderen Fans können sich auf besondere Weise beteiligen. Bei einem Kostümwettbewerb werden die besten oder auch die schrägsten Verkleidungen prämiert. Und auch der Orden des karnevalistischen Tages ist etwas Besonderes: Er besteht aus einem verzierten Puck.

Das Programm

18.30 Uhr: Einlass, 19.35 Uhr: Beginn. Anschließend: "De Rhingschiffer", "De Fetzer", "Swinging Funfares", "Alt Schuss" und das Prinzenpaar.

Karten für 19,35 Euro plus Vorverkaufsgebühr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Stahlwerk und in den DEG- Fanshops an der Brehmstraße und im ISS-Dome (bei den Heimspielen, hier ohne VVK-Gebühr).

Das DEL-Spiel in Wolfsburg war beim Druck dieser Ausgabe nicht beendet. Einen Spielbericht finden Sie unter www.rp-online.de/deg

Quelle: RP