später lesen DEL Cheftrainer Doug Shedden verlängert in Ingolstadt 2018-03-12T20:09+0100 2018-03-12T20:09+0100

Der ERC Ingolstadt hat vor dem Play-off-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Vertrag mit Cheftrainer Doug Shedden um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2018/19 verlängert. Dies gaben die Oberbayern am Montagabend bekannt. Der 56 Jahre alte Kanadier Shedden hatte das Amt bei den Panthern Ende Dezember vom entlassenen Tommy Samuelsson übernommen und den Meister von 2014 von Rang elf auf vier geführt. In den Play-offs treffen die Ingolstädter in der Serie im Modus "best of seven" ab Mittwoch auf die Adler Mannheim.