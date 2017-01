Sein Abgang hatte sich bereits im Sommer angedeutet. Und seit dem Trainingslager in Florida steht fest, dass Ömer Toprak Bayer Leverkusen nach der Saison definitiv verlassen wird. Wohin, das wollte der 27-Jährige auch am Sonntag nach dem 3:1 (2:1)-Erfolg der Werkself gegen Hertha BSC Berlin nicht verraten. Dass er aber gewillt ist, bis zum letzten Spiel alles für den Werksklub zu geben, bewies er am Sonntag durch eine starke Leistung gegen die Überraschungsmannschaft aus Berlin, die er mit seinem ersten Saisontreffer krönte. "Noch kann nicht alles perfekt sein, aber die Jungs haben es gut gemacht und 90 Minuten gekämpft", sagte der türkische Nationalspieler nach dem Spiel bescheiden.

Dass die Stimmung innerhalb des Teams wieder gut ist, zeigte der ausgefallene Torjubel nach Topraks Treffer zum 1:0. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen traf sich der Bender-Vertreter im Kapitänsamt an der Eckfahne und begann, imaginäres Salz über den Rasen zu streuen. Wie der Innenverteidiger nach dem Spiel erklärte, eine Hommage an Nusret Gökce, einem befreundeten Starkoch aus der Türkei, der durch seine elegante, fast leidenschaftliche Art, wie er Fleisch und andere Produkte salzt, zu einer Internet-Berühmtheit aufgestiegen ist. Auf Instagram hat der Istanbuler Koch über zwei Millionen Anhänger. "Ich schwärme den Jungs immer vor, wie gut das Fleisch bei ihm schmeckt. Es sollte ein kleiner Gruß an Nusret sein", verriet Torschütze Toprak nach dem Spiel das Geheimnis um den Jubel.

In der Innenverteidigung begrüßte Toprak zu Beginn der Partie - wie sich bereits in den Testspielen angedeutet hatte - nicht Jonathan Tah, sondern Aleksandar Dragovic. Der Österreicher verletzte sich allerdings nach einem Zweikampf mit Berlins Vladimir Darida früh und wurde durch den deutschen Nationalspieler Tah ersetzt (7.). Charles Aránguiz, der eine starke Vorbereitung gespielt hatte, verpasste das Hertha-Spiel wegen einer Prellung im Oberschenkel und in der Wade, die er sich am Freitag im Training zugezogen hatte. Während Bayer-Trainer Roger Schmidt den Chilenen bereits in der kommenden Trainingswoche zurück erwartet, deutet sich bei Dragovic ein längerer Ausfall an.

"Er hat eine muskuläre Verletzung, keine Kleinigkeit. Es sieht nicht gut aus", sagte der 49-Jährige. Sein Spielfazit fiel hingegen positiv aus: "Es war ein sehr guter Abschluss der Hinrunde. Hinten raus haben wir noch mal großen Willen entwickelt und uns den Sieg verdient. Wir können sehr zufrieden sein." Schmidts Ersatz-Kapitän Toprak richtete den Blick hingegen schon auf den kommenden Samstag, wenn Borussia Mönchengladbach ab 18.30 Uhr zu Gast in der BayArena ist. "Das ist wieder ein schwerer Gegner. Wir müssen versuchen, die Sachen, die wir gegen Berlin gut gemacht haben, noch besser zu machen und Fehler abstellen", erklärte Toprak.

Bayers Sportdirektor Rudi Völler lobte den Torschützen nach dessen guter Leistung und äußerte sich auch zum bevorstehenden Wechsel: "Ömer hat hier sechs Jahre eine tolle Leistung gebracht. Er ist ein toller Junge mit einem tollen Charakter. Wenn er denn geht, dann hoffe ich, dass ich ihn hier im letzten Heimspiel verabschieden kann und wir nach einer tollen Rückrunde beide Tränen in den Augen haben."

Sollte Toprak seine aktuelle Form beibehalten, scheint ein tränenreicher Abschied wahrscheinlich.

Quelle: RP