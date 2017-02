Borussia Mönchengladbach: U23 hat viele Chancen, schießt aber kein Tor

Beim 0:0 von Borussias U 23 gegen Düsseldorf erhält Nico Elvedi Spielpraxis. Zum Sieg reicht es für die Reserve trotz der Verstärkung nicht. Es war die dritte torlose Partie in der laufenden Saison. Von Sascha Köppen

Es gibt Tage, an denen machen Fußballmannschaften eigentlich nicht viel falsch, und dennoch kommt am Ende nicht das gewünschte Ergebnis heraus. So erging es am Samstag auch Borussias U23 im ersten Regionalligaspiel des Jahres daheim gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung. Die Borussen hatten Vorteile in nahezu allen Kategorien, die gewöhnlich über Sieg oder Niederlage im Fußball entscheiden, und dennoch stand es nach 90 Minuten 0:0. Es war Borussias dritte torlose Partie in der laufenden Spielzeit.

Die Düsseldorfer waren mit massiver Unterstützung aus dem Profikader angereist. In Justin Kinjo, Justin vom Steeg, Gökhan Gül, Anderson Lucoqui, Taylan Duman und nicht zuletzt dem Ex-Borussen Marlon Ritter standen gleich sechs "Leihgaben" auf dem Platz, die es insgesamt in der laufenden Zweitliga-Saison allerdings zusammen erst auf acht Einsätze bringen.

Da hat Nico Elvedi, der bei den Borussen gemeinsam mit Djibril Sow und Tsiy William Ndenge begann, natürlich schon ein anderes Gewicht. Beobachtet wurde die Partie nicht zuletzt von Cheftrainer Dieter Hecking und Sportdirektor Max Eberl.

Was sie gemeinsam mit 368 anderen Zuschauern sahen, war ein extrem passiver Gegner, der mit einer Fünferkette und eigentlich noch vier Mann davor überwiegend verteidigte und der nicht nur Elvedi defensiv kaum forderte. "Sie haben schon sehr passiv gespielt. Und ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir haben uns ja trotzdem ausreichend Chancen erspielt", sagte Trainer Arie van Lent völlig zurecht. Nur erinnerte die Ausbeute daraus über weite Strecken an das Europa-League-Spiel der Profis gegen Florenz am Donnerstag.

Annähernd ein Dutzend Chancen kamen so für die Gladbacher zusammen. Die besten Möglichkeiten vergaben Giuseppe Pisano, der nach 25 Minuten auf das Düsseldorfer Tor zulief und letztlich knapp verzog, sowie Djibril Sow mit einem sehenswerten Schuss nach einer Stunde. Auch Thomas Kraus hatte nach Standards mit dem Kopf immer wieder Gelegenheiten. "Und wenn es dann blöd läuft, dann fällt aus Dumans früher oder Hashimotos später Chance noch ein Gegentor, und du stehst ganz ohne Punkt da", erinnerte van Lent an die beiden klaren Chancen der Fortuna, die ab der 20. Minute das Mitspielen aber eigentlich einstellte.

So bleibt den Borussen nichts übrig, als am kommenden Wochenende in Siegen den ersten Dreier des Jahres anzupeilen. Verfolger Viktoria Köln rückt durch das 2:1 gegen Rot-Weiss Essen auf einen Zähler an den VfL heran.

Borussia U23: Hiemer - Elvedi (76. Egbo), Stang, Nkansah, Komenda - Ndenge (78.Rütten), Brandenburger - Kraus, Sow - Pisano, Yeboah (67. Makridis). Zuschauer:368.