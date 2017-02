später lesen Ausgleich mit dem Schlusspfiff Die Dusel-Bayern treiben es auf die Spitze FOTO: rtr, ax/joh 2017-02-17T14:46+0100 2017-02-18T17:35+0100

Glänzend in der Königklasse, grau in der Liga: Drei Tage nach der 5:1-Gala in der Champions League gegen den FC Arsenal kommt Bayern bei Hertha nur zu einem 1:1. Robert Lewandowski erzielt den Ausgleich erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.