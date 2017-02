Die Domstadt fiebert auf die tollen Tage hin. Während die Stadtverwaltung für die nötigen Rahmenbedingungen sorgt, versuchte der 1. FC Köln die Einheimischen gestern, vier Tage vor Beginn des Straßenkarnevals, schon mal in Partystimmung zu bringen. Das gelang nur bedingt.

In Karnevalstrikots gekleidet, reichte es gegen den FC Schalke 04 zum Abschluss des 21. Spieltags nur zu einem 1:1 (1:1). Köln bleibt damit in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen, Schalke versinkt immer tiefer im Niemandsland der Tabelle. Obwohl den Gästen das Spiel in der Europa League in Saloniki (3:0) am Donnerstag in den Knochen steckte, wirkten sie zu Beginn der Partie frischer, gedankenschneller.

Schöpf ist gedankenschneller als die FC-Abwehr

65 Sekunden waren gespielt, da nutzten die Schalker ihre erste Chance zur Führung. Daniel Caligiuri setzte sich auf der linken Seite durch, flankte flach und in der Mitte vollstreckte Alessandro Schöpf, der Konstantin Rausch davongelaufen war. Mit dieser Führung im Rücken spielte Schalke leichtfüßig und zeigte sich auch in den Zweikämpfen zunächst resoluter.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatten die Hausherren Glück, als Leon Goretzka nur den Außenpfosten traf. Erst in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit sorgten die Kölner für echte Torgefahr. Wachgerüttelt wurden sie von Milos Jojic, der in dieser Saison zuvor nur einmal in der Startelf gestanden hatte: beim 3:1 auf Schalke. Der 24-Jährige zog aus 18 Metern stramm ab. Torhüter Ralf Fährmann hatte Probleme bei seiner Faustabwehr.

Modeste stellt vor der Pause auf 1:1

Eine Minute später gewann Yuya Osako entschlossen den Ball und leitete ihn auf Anthony Modeste weiter. Der Torjäger ließ in der Aktion seine ganze Klasse aufblitzen. Ballmitnahme und Abschluss waren eine Augenweide – 1:1. Modeste hätte sogar vor dem Pausenpfiff auf 2:1 stellen können, brachte seinen Alleingang aber nicht ins Ziel.

Im zweiten Durchgang bemühten sich beide Teams Druck zu entwickeln, ohne dem Gegner dabei Räume für Konter zu offenbaren. Klare Torgelegenheiten ergaben sich erst in der Schlussviertelstunde. Schalke war dem Siegtreffer näher. Stürmer Guido Burgstaller lupfte knapp am Tor vorbei und die eingewechselten Eric-Maxim Chupo-Moting und Max Meyer vergaben ebenfalls gute Möglichkeiten.