Schockmoment in der Europa League: Nach einem Zweikampf beim Spiel in Lyon knallte Cuco Martina auf den Boden und verlor offenbar das Bewusstsein. Das Spiel war fast acht Minuten unterbrochen.

Beim Spiel bei Olympique Lyon fiel Martina, Verteidiger beim englischen FC Everton, nach einem Zweikampf in der Luft auf seinen Rücken - und blieb zunächst regungslos liegen. Das Spiel wurde fast acht Minuten unterbrochen, der niederländische Abwehrspieler auf dem Platz von Teamärzten behandelt.

Update: Cuco Martina has been released from hospital and will travel back home with the squad. https://t.co/2c5aV3PKri — Everton (@Everton) November 2, 2017

Kopf und Hals des Verteidigers wurden fixiert. Anschließend wurde Martina mit einer Trage vom Platz und in ein Krankenhaus gebracht. Später am Abend kam die Entwarnung.

Wie der FC Everton via Twitter mitteilte, konnte Martina die Klinik nach einer Untersuchung noch am Donnerstagabend verlassen und mit der Mannschaft zurück nach England reisen. Das Spiel endete 3:0 für Lyon, was das Aus für die Engländer in der Gruppenphase bedeutete.