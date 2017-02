Ihlas Bebou möchte in die Bundesliga, Fortuna Düsseldorf möchte eine stattliche Ablöse für ihn. Inzwischen stellt sich aber die Frage, wer überhaupt bereit ist, die zu zahlen. Von Matthias Goergens

Wenn es um Fortunas fehlende Torgefahr geht, wird vor allem über Rouwen Hennings gesprochen. Aber warum spricht kaum jemand von Ihlas Bebou? Wenn man so will, "Stürmer Nummer zwei" beim Fußball-Zweitligisten. Der Rechtsaußen hat bisher vier Treffer erzielt, in der Liga gerade einen weniger als Hennings. Seine "Torflaute" dauert mit 488 Minuten zwar nicht ganz so lange an, aber seit Ende November sind immerhin schon fast drei Monate seit einem Erfolgserlebnis im Pflichtspiel vergangen. "Stimmt wohl, ich habe auch schon länger nicht getroffen", sagt der 22-Jährige.

Gelegenheit dazu hatte er genug - in 19 Zweitliga-Einsätzen in dieser Saison kommt Bebou auf mehr als 1500 Spielminuten, hat wegen seiner Teilnahme am Afrika-Cup mit Togo nur das Auftaktspiel dieses Jahr gegen Sandhausen (0:3) verpasst. So könnte es sich für die Fortuna nicht nur auszahlen, wenn Bebou am Samstag im Spiel bei Greuther Fürth mal wieder ins Tor trifft. Denn mit dem 20. Ligaeinsatz soll sich sein im Sommer auslaufender Vertrag dem Vernehmen nach automatisch verlängern.

Vorzeitige Verlängerung abgelehnt

Eine vorzeitige Verlängerung hatten Ihlas Bebou und sein Berater Ende vergangenen Jahres abgelehnt. Begründung: "Mein Traum war es immer, in der Bundesliga zu spielen, so dass ich mir alle Türen aufhalten will, solange das für mich möglich ist." Diesen Worten folgten indes nur wenig (gute) Taten, die nachhaltig überzeugend wären für die Talentspäher anderer Klubs. Auch vom Afrika-Cup kam der togolesische Nationalspieler nicht mit wirklich neuem Schwung zurück.

Dass Bebou am Samstag beim Auswärtsspiel in Führt dennoch spielt, davon ist auszugehen. Seine schnellen Antritte und Aktionen auf dem Flügel haben seinen Mitspielern immerhin diese Saison schon vier Torvorlagen gebracht. Auch beim Afrika-Cup habe er vor allem seine Schnelligkeit einbringen können, sagt er. "Das hat schon Spaß gemacht, auch wenn wir früh ausgeschieden sind." Immerhin hat er für Togo viel gespielt, alle drei Begegnungen über die volle Distanz. Allerdings: ohne Tor, ohne Vorlage. Nicht nur die englischen und italienischen Klubs, die an einer Verpflichtung interessiert sein sollen, haben sicher genau hingesehen.

Jetzt bleibt Ihlas Bebou nur noch die "Bühne" 2. Bundesliga, um sich für höhere Ambitionen zu empfehlen. Am besten wohl mit Toren, was der Fortuna dann doppelt nutzen könnte: Denn mit der automatischen Vertragsverlängerung bis 2018 wäre bei einem Weggang in diesem Sommer eine Ablösesumme fällig. Und die dürfte sich sicher erhöhen, wenn Ihlas Bebou entscheidende Aktionen gegen Fortunas fehlende Torgefahr gelingen.

Quelle: RP