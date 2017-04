Fortuna Düsseldorf: "Die Mannschaft ist maßlos enttäuscht"

76 Minuten lang war die Welt der Fortunen in Ordnung. Die Flingerner zeigten ein gutes Auswärtsspiel, führten in Dresden mit 1:0 und hätten längst die Tore zwei und drei nachlegen können. Dann verlor André Hoffmann ein Laufduell, Michael Rensing machte die Torwartecke nicht zu und Stefan Kutschke stürzte die Gäste in Trauer.

"Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt sofort unterschrieben, nach dem Spiel kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben zwei Zähler liegenlassen", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel. Der 63-Jährige wollte auf der Pressekonferenz im DDV-Stadion aber auch noch einmal betonen: "Ich bin aufgrund unserer guten Leistung überzeugter denn je, dass wir unser Ziel am Saisonende erreichen."

"In der Kabine war es so ruhig, als ob wir verloren hätten"

Es geht gegen den Abstieg. Drei Punkte sind es nur noch auf den Relegationsplatz und Erzgebirge Aue. Die Situation ist angespannt, die Fans zittern ebenso wie die Profis. "Gut gespielt und fahrlässig drei Punkte verschenkt", schreibt ein Twitter-User. "Langsam werden auch die härtesten Optimisten unter den Fans nervös. Den Auswärtssieg hätten wir so nötig gehabt", ergänzt ein anderer.

Zwei bis drei Siege seien nötig, um in Sicherheit zu sein, betonte Funkel zuletzt. Gegen so ein schwaches Dresden wären drei Punkte Pflicht gewesen, das wusste auch Dynamo-Coach Uwe Neuhaus: "Wenn Düsseldorf die drei Punkte nicht will, dann nehmen wir eben einen mit. Und dieser Punkt ist so was von überglücklich! Es war definitiv unser schlechtestes Saisonspiel, wir haben häufig die falschen Entscheidungen getroffen. Als ich in der Halbzeit in die leeren Gesichter meiner Spieler blickte, konnte man nicht mehr mit einem Punkt rechnen."

Ins Leere starrten nach 90 Minuten die Düsseldorfer. "In der Kabine war es so ruhig, als ob wir verloren hätten. Die Mannschaft ist maßlos enttäuscht. Michael muss den Ball halten, der zum 1:1 in die kurze Ecke geht, das weiß er, aber es gibt überhaupt keine Vorwürfe – er hat uns schon so oft Punkte gerettet, da kann so etwas passieren", sagte Funkel.

Fortuna hat Chancen für mehrere Spiele

Auch der Torhüter sprach Klartext: "Wir haben uns über das Unentschieden mehr geärgert als gefreut. Wir hatten diverse Chancen für ein wesentlich besseres Ergebnis – dann wäre das blöd gefallene Ausgleichstor nicht weiter wichtig gewesen. So hat es uns zwei Punkte gekostet." Mittelfeldmann Kaan Ayhan betonte: "Mich ärgert es einfach, dass wir nach einem guten Spiel mit gefühlt leeren Händen dastehen. Der Punkt ist wichtig, ist auch gut für die Seele, fühlt sich aber an wie zwei verlorene Punkte."

Die Düsseldorfer hatten Chancen für mehrere Spiele, doch weder Rouwen Hennings noch Oliver Fink konnten beste Möglichkeiten im Dynamo-Kasten unterbringen. "Wegen unserer mangelhaften Chancenverwertung haben wir nicht mehr verdient", befand Kapitän Fink sogar. Im ersten Durchgang setzte er den Ball aus drei Metern an die Latte – es war also in erster Linie Selbstkritik.

"Wenn wir eine oder zwei der vielen dicken Chancen genutzt hätten, dann wäre Schicht im Schacht gewesen", sagte der eingewechselte Marcel Sobottka. So wird es im Tabellenkeller immer enger. Am Freitag kommt der FC St. Pauli zum Abstiegsduell in die Esprit-Arena (18.30 Uhr/Live-Ticker). Mal sehen, wie die Diva vom Rhein die Enttäuschung bis dahin verarbeitet hat.