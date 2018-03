Mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ Kaan Ayhan am Sonntag den Platz. "Da ging einfach gar nichts mehr", berichtete er nach dem Training am Mittwochvormittag rückblickend. Kurz zuvor konnte er schon wieder leichtes Lauftraining in der Leichtathletikhalle neben der Arena absolvieren. Die Schwellung im Hüftbeuger war bereits wieder etwas zurückgegangen, der Pferdekuss nicht mehr so schmerzhaft. Am Nachmittag konnte er dann sogar schon wieder mit seinen Kollegen das Mannschaftstraining aufnehmen.

FOTO: Falk Janning

Am Montag und Dienstag hatte der 23-Jährige von den Ärzten noch Sauna und Whirlpool verordnet bekommen. "Es gibt Schlimmeres. Das hat mir zusätzlich gutgetan", sagte der Innenverteidiger mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht.

Den Fans kann er somit Hoffnung machen, dass er im wichtigen Derby des Spitzenreiters beim Tabellenvierten MSV Duisburg wieder an Bord ist. "Wenn es ein Freitagsspiel wäre, könnte es knapp werden, aber es ist ein Sonntag. Und wenn es mir am Mittwoch schon so gut geht, müsste das klappen", sagte Ayhan.

FOTO: Falk Janning

Für Adam Bodzek würde das vermutlich die Rückkehr auf die Bank bedeuten. Der 32-Jährige kam gegen St. Pauli für Ayhan in die Partie und stellte zusammen mit André Hoffmann einen soliden Innenverteidigerblock. Hoffmann absolvierte gestern nur Lauftraining. Lukas Schmitz musste gestern - ebenso wie Benito Raman - wegen einer Magen-Darm-Erkrankung mit dem Training aussetzen.