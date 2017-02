später lesen Profis vorerst nicht betroffen Oberstes Fußball-Regelgremium diskutiert über Zeitstrafen FOTO: dpa, nic FOTO: dpa, nic Teilen

Das oberste Gremium für Fußballregeln will die Einführung von Zeitstrafen abseits des Profibetriebs bei seiner nächsten Hauptversammlung am 3. März in London diskutieren. Das geht aus der Tagesordnung vor, die das International Football Association Board (IFAB) am Mittwoch veröffentlichte.