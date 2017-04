Die Saison läuft für Manchester United etwas holprig. Die Meisterschaft ist schon lange verspielt, doch dank einer Serie von 21 Spielen in Folge ohne Niederlage ist zumindest die Qualifikation für die Champions League noch in Reichweite. Am Wochenende hielt der englische Rekordmeister seine Hoffnungen auf Platz vier und damit die Qualifikation für die Königsklasse durch einen 3:0-Sieg beim AFC Sunderland am Leben.

Superstar Zlatan Ibrahimovic leitete den Sieg durch sein Tor zum 1:0 ein, der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan und Marcus Rashford machten den Erfolg perfekt. Für den schwedischen Exzentriker, der im Sommer nach Manchester gewechselt war, war es im 43. Pflichtspiel der 28. Treffer für ManUnited.

Diese Treffsicherheit ist ohnehin schon beeindruckend. Und bedenkt man, dass Ibrahimovic sich mit seinen 35 Jahren in einem Alter befindet, in dem so mancher Profi auf das Karrierende zutrabt, gerät man ins Staunen. Der nie um einen Spruch verlegene Ibrahimovic hat natürlich eine Erklärung parat. "Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich bin alt geboren und werde jung sterben", sagte er in Anspielung an den Film mit Brad Pitt über seine starken Leistungen trotz fortgeschrittenen Fußballeralters. Etwas weniger hollywoodreif fügte er an: "Natürlich werde ich älter und bewege mich nicht mehr wie vor 15 Jahren", sagte Ibrahimovic. "Aber mein Spiel ist intelligenter geworden, ich verschwende keine unnötige Energie."

Die Zahlen geben Ibrahimovic recht. Seit seinem 30. Geburtstag hat der Stürmer 250 Tore erzielt. Davor waren es "nur" 232. Ibrahimovic trifft mittlerweile alle 1,2 Spiele, vor seinem 30. Geburtstag lag diese Quote bei einen Tor alle 2,28 Spiele.

Nur eine Sperre bremst Ibrahimovic

"Ich gebe ihm recht, er wird immer besser", sagte ManUnited-Trainer José Mourinho, der auch von der Physis des Superstars beeindruckt ist: "Die einzige Pause, die er eingelegt hat, war, als er für drei Spiele gesperrt wurde. Ansonsten spielt er durch und sieht fit aus." Nach der EM 2016 ist Ibrahimovic aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Wegfall der anstrengenden Länderspielreisen ist sicherlich auch ein Faktor für das "Goldene Zeitalter des Zlatan" (Daily Mail).

Die andere Seite der Medaille: ManUnited ist abhängig von "Oldie" Ibrahimovic. 41 Prozent aller Tore der Nord-Engländer gehen auf das Konto des Schweden. Dazu kommen zehn Vorlagen. Natürlich schoss Ibrahimovic ManUnited mit seinem Doppelpack im Finale des Ligapokals im Februar auch zum ersten Titel in diesem Jahr. Nicht schlecht für einen Spieler, der ablösefrei gekommen ist.

Mühelos stellt Ibrahimovic dann auch den anderen Superstar im Kader von ManUnited in den Schatten. Für den französischen Mittelfeldspieler Paul Pogba blätterten die Engländer im Sommer 105 Millionen Euro hin. Doch Pogba kann die Erwartungen bislang nicht ansatzweise erfüllen. Nach dem Finale im Ligapokal kam es deshalb zu einer amüsanten Szene. Im Doppel-Interview sagte der Franzose, ManUnited habe Ibrahimovic wegen dessen Bescheidenheit gekauft. Daraufhin warf der Schwede gespielt entrüstet ein: "Mich gekauft? Dich haben sie gekauft, ich bin umsonst gekommen!"

Eine Titelchance hat Ibrahimovic in dieser Saison noch. Manchester United steht im Viertelfinale der Europa League. Mourinho würde sich am liebsten auf diesem Weg für die Champions League qualifizieren. Dafür muss aber der Titel her. Der fehlt in der glanzvollen Karriere von Ibrahimovic, der schon in den Niederlanden, Italien, Spanien und Frankreich Meister wurde, übrigens noch. Genau wie der Triumph in der Königsklasse. Aber wenn es nach "Benjamin Button" Ibrahmovic geht, geht seine Laufbahn ja jetzt erst so richtig los.