später lesen Serie A Neapel besiegt den FC Genua 1:0 2018-03-18T22:49+0100 2018-03-18T22:49+0100

Der SSC Neapel hat in der italienischen Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin auf zwei Punkte verkürzt. Die Süditaliener siegten am Sonntag durch ein Tor von Raul Albiol (72.) gegen den FC Genua 1:0 (0:0) und weisen nun 73 Punkte auf. Titelverteidiger Juventus (75) war am Samstag nur zu einem 0:0 gegen Aufsteiger SPAL Ferrara gekommen. Juventus ist aber weiterhin seit 24 Pflichtspielen ungeschlagen. Am 22. April kommt es in Turin zum womöglich vorentscheidenden Spitzenspiel zwischen Juventus und Neapel.