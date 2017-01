später lesen SG Flensburg-Handewitt Kein neuer Vertrag für Rechtsaußen Radivojevic Teilen

Twittern





2017-01-16T16:38+0100 2017-01-16T16:39+0100

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt und Bogdan Radivojevic gehen von der kommenden Saison an getrennte Wege. Der serbische Rechtsaußen erhält keinen neuen Vertrag an der Flensburger Förde, wie der Erstliga-Spitzenreiter am Montag mitteilte. Der Linkshänder war 2013 von Partizan Belgrad nach Flensburg gekommen. In seiner Zeit bei der SG gewann er den Supercup 2013, wurde 2014 Champions-League- und 2015 DHB-Pokal-Sieger.