Das deutsche Fed-Cup-Team tritt in den Play-offs um den Klassenerhalt in der Weltgruppe am 22. und 23. April in einem Heimspiel gegen die Ukraine an. Das ergab die Auslosung am Dienstag in London.