Tennis: USA und Spanien gewinnen Auftaktmatches beim Hopman-Cup

Die Tennisteams aus den USA und Spanien haben ihre Auftaktmatches beim Hopman-Cup in Perth gewonnen. Coco Vandeweghe und Jack Sock setzten sich mit 3:0 gegen das tschechische Duo Lucie Hradecka/Adam Pavlasek durch. Im zweiten Spiel der Gruppe B standen Lara Arruabarrena und Feliciano Lopez erst nach dem Mixed als 2:1-Sieger gegen die durch Nick Kyrgios und Daria Gavrilova vertretenen Gastgeber fest. Am Montag greifen Andrea Petkovic und Alexander Zverev in den Wettbewerb ein. In der Gruppe A trifft das deutsche Team auf Frankreich mit Kristina Mladenovic und Richard Gasquet.