2017-01-22

Zwei tragische Todesfälle haben am Sonntag die Major League Baseball (MLB) erschüttert. Yordano Ventura (25), Pitcher der Kansas City Royals, kam am Sonntag ebenso bei einem Autounfall in seiner Heimat, der Dominikanischen Republik, ums Leben wie der frühere MLB-Profi Andy Marte (33).