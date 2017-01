Super Bowl: Nipplegate und faule Haie – die Halbzeitshows seit 2000

Beim Super Bowl LI am 7. Februar 2017 hat Lady Gaga das große Los gezogen. Von Nipplegate bis zu Katy Perrys Plüschhaien, die Auftritte in der Halbzeitshow bleiben in Erinnerung und werden manchmal sogar zu einem Stück Popkultur. Wir blicken zurück auf alle Super-Bowl-Halbzeitshows seit 2000. Von Aaron Knopp

Wer bei der "Greatest Show on Earth" auftreten darf, steht schon vorab als Gewinner fest. Ein Auftritt beim Endspiel der NFL ist für jeden Musiker ein Ritterschlag - nur den Größten ihres Fachs wird diese Ehre zuteil. Daher liest sich die Liste der Interpreten, die seit der Jahrtausendwende in einer knappen Viertelstunde lang vor knapp einer Milliarde Zuschauer auftreten durften, wie das Who is Who des Musikbusiness. Von U2 bis zu den Rolling Stones, von Beyoncé bis Prince – sie alle sind beim Super Bowl aufgetreten.

Justin Timberlake und Janet Jackson schrieben 2004 Super-Bowl-Geschichte und veränderten die Fernsehwelt in den USA nachhaltig. Bis heute ist sich die Welt nicht einig, ob der Busenblitzer der Sängerin freiwillig oder unfreiwillig passierte. Tatsache ist: Es war die meist beachtete Halbzeitshow in der Geschichte des Events. Und seitdem werden Live-Sendungen in den USA nur noch mit ein paar Sekunden Verzögerung im TV ausgestrahlt.

Zu vergleichsweise vergänglichem Ruhm brachte es 2015 ein Tänzer im Hai-Kostüm, der an der Seite von Katy Perry seine Choreographie vergaß, deshalb nur unmotiviert mit den Armen wackelte und der Sängerin mit seiner Laissez-Faire-Attitüde die Show stahl. An dem Hashtag "leftshark" kam an diesem Abend bei Twitter niemand vorbei.

In Zeiten von Social Media kann der Auftritt vor einem Milliarden-Publikum aber auch undankbar werden. Diese Erfahrung machte im vergangenen Jahr Chris Martin, Sänger der britischen Band Coldplay. Den Fans war sein Auftritt im direkten Vergleich mit Bruno Mars und Beyoncé einfach nicht schrill genug. Zu viel Musik, zu wenig Show.

Diese Gefahr besteht beim diesjährigen Super Bowl wohl nicht. Denn 2017 hat sich Lady Gaga für angesagt. Und der amerikanischen Sängerin kann es bekanntlich nicht bunt und schräg genug sein.