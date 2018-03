später lesen Ski alpin Olympiasieger Viletta muss Saison nach Kreuzbandriss beenden 2018-03-09T20:53+0100 2018-03-09T20:53+0100

Sandro Viletta, der Ski-Olympiasieger in der alpinen Kombination von 2014 in Sotschi, hat sich bei seinem Sturz in der Europacup-Abfahrt von Kvitfjell einen Kreuzbandriss in linken Knie sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen. Für den 32 Jahre alten Schweizer ist die Saison damit vorzeitig beendet. Vilettas folgenschwerer Sturz in Norwegen ereignete sich bereits am Dienstag, genauere Untersuchungen ergaben nun die niederschmetternde Diagnose. Wie der Schweizer Ski-Verband mitteilte, wird Viletta erst in den nächsten Tagen über die weiteren Schritte entscheiden. Seinen letzten Einsatz im Weltcup hatte Viletta im Dezember 2016 in Val Gardena. Seit seines dortigen Sturzes im Super-G, bei dem er sich einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden im rechten Knie zugezogen hatte, hatte er auf seine Weltcup-Rückkehr hingearbeitet.