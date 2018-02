später lesen Geldregen für den Bund Bundesbank überweist 1,9 Milliarden nach Berlin FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-02-27T11:10+0100 2018-02-27T11:37+0100

Die künftige Bundesregierung kann sich in diesem Jahr über Milliarden von der Deutschen Bundesbank freuen: Der Scheck für den Bund fällt in diesem Jahr deutlich größer aus als 2017. Spuren in der Bilanz hinterlässt allerdings die Geldschwemme der Notenbanken im Euroraum.

