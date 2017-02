Düsseldorf/Schwerin: Eier-Betriebe leiden unter Stallpflicht

Wegen der Vogelgrippe müssen Hühner im Stall bleiben. Ihre Eier sind nicht mehr aus Freiland-, sondern aus Bodenhaltung, und damit zum Leidwesen der Betriebe günstiger. Nun zeigen sich Supermärkte solidarisch.

Freiland-Eier sind in Supermärkten und bei Discountern kaum noch zu finden. "Bis auf homöopathische Dosen ist alles abverkauft, was Freiland angeht", sagt ein Rewe-Sprecher. Der Grund ist die Vogelgrippe, wegen der viele Eierproduzenten ihre Hühner im Stall halten müssen. Eier von Freilandhennen, die länger als zwölf Wochen im Stall verbrachten, dürfen nicht mehr als Freilandeier auf den Markt kommen.

Das ist nicht nur eine Umstellung für die Verbraucher, die plötzlich vergeblich nach Eiern mit einer Eins (für Freiland-Haltung) im Erzeugercode suchen, es ist auch ein Dilemma für die betroffenen Produzenten. Denn sie erleiden finanzielle Einbußen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, den ersten Ländern mit landesweiter Stallpflicht, bekommen sie seit zweieinhalb Wochen weniger Geld für Eier, obwohl ihre Ausgaben steigen. Nach Angaben von Margit Beck von "Marktinfo Eier und Geflügel" zahlten Verbraucher im Januar im Schnitt für zehn Bodenhaltungseier 1,20 Euro, für Freiland-Eier dagegen 1,83 Euro. Ein Preisunterschied von rund einem Drittel, der nicht zuletzt in den höheren Herstellungskosten von Freilauf-Eiern begründet ist.

Die Geschäftsführerin der Pisedeer Marken-Ei GmbH in der Mecklenburgischen Seenplatte, Marlies Grünwoldt, bekommt nur den Bodeneier-Preis, hat aber zusätzliche Aufwendungen, wie sie sagt: Neue Schachteln mussten gekauft werden, dazu Aufkleber. Die ganze Belegschaft an den Wochenenden und drei Schüler in den Ferien hätten Aufkleber geklebt. Das Futter sei eher teurer geworden. Sie habe ihre Hausbank um einen Kredit gebeten, berichtet die Chefin des Familienbetriebes mit 25 Angestellten und 70.000 Freilandhennen.

Das bundesweit tätige Unternehmen Gutshof-Ei mit Sitz in Schackendorf (Schleswig-Holstein) vermarktet die Eier von drei Millionen Hennen. Der Verlust des Freiland-Status sei ein gewaltiger Einschnitt, wie Geschäftsführer Hans Thomas Freiherr von Meerheim sagt. Seit dem Wochenende sei kein Gutshof-Ei mehr als Freilandei zugelassen. Das mache drei bis vier Cent weniger pro Ei aus.

Die beiden größten deutschen Supermarktketten Edeka und Rewe wollen sich solidarisch zeigen. Allerdings mit einem kleinen, aber für die Verbraucher wichtigen Unterschied. In den Rewe-Supermärkten und den Filialen der konzerneigenen Discounterkette Penny sollen die Bodenhaltungs-Eier aus den Freiland-Betrieben mit eigener Kennzeichnung verkauft werden. "Die Erzeuger bekommen von uns den Preis, den sie sonst für Freiland- Eier bekommen hätten - ohne Abschlag", betont der Rewe-Sprecher. Verkauft würden sie im Laden aber zum Preis von Eiern aus Bodenhaltung. Der Handelsriese trage die Kosten dafür. Es solle ein Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Bauern sei, sagt der Rewe-Sprecher.

Etwas anders ist das Vorgehen beim Rivalen Edeka und seiner Discount-Tochter Netto. Dort gibt es die Eier in einer eigens kreierten Verpackung mit dem großen Aufdruck "Aus Solidarität... zehn frische Eier aus Bodenhaltung (mit Wintergartenauslauf)". Der Konzern betont: "Für die Eier, die in dieser Packung angeboten werden, wird es keine Preisabschläge für die Lieferanten geben." Die Kosten für die Aktion soll bei Edeka allerdings der Kunde tragen.

Der Präsident des Zentralverbandes Deutsche Geflügelwirtschaft, Friedrich Otto Ripke, sagte, er sei froh über diese Lösungen. Er appellierte an die Verbraucher, weiterhin die Eier der tier- und umweltfreundlichen Freilandbetriebe zu kaufen.

Der Discounter Lidl kündigte unterdessen an, aufgrund der aktuellen Stallpflicht ab dieser Woche in seinen bundesweiten Filialen nur noch Eier aus Bodenhaltung anzubieten. Nähere Angaben zur Preisgestaltung wollte Lidl nicht machen.

Ein generelles Ende der Stallpflicht ist noch nicht in Sicht, auch wenn einige Bundesländer sie schon lockern. "Die Hennen drehen durch, sie wollen raus, es wird Frühling", sagt Grünwoldt. Langsam gehe es mit dem Kannibalismus zwischen den Hennen los, trotz aller Picksteine, Strohpellets und Mineralstoffe. Ripke erwartet ein Ende der Stallpflicht erst mit dem Frühling. Wärme und UV-Licht seien gefährlich für die Geflügelpest-Viren.

(dpa)