US-Notenbank Jerome Powell wird neuer Chef der Fed 2017-11-02T20:11+0100

Bereits am Mittwoch war sein Name von insidern genannt worden: Nun ist das Rennen um einen der wichtigsten Jobs in der Finanzwelt entschieden. Fed-Direktor Jerome Powell rückt wie erwartet an die Spitze der amerikanischen Notenbank auf.