2016-12-23T02:54+0100 2016-12-23T11:10+0100

Die Deutsche Bank hat nach eigenen Angaben ihren Streit mit den US-Behörden über faule Hypothekenpapiere beigelegt. Das Geldhaus erklärte sich demnach bereit, eine Strafe von 3,1 Milliarden Dollar zu zahlen. Zusätzlich sollen 4,1 Milliarden Dollar an Entschädigungen an Kunden in den USA fließen.