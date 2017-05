später lesen Neu Delhi Inder wollen 10.000 US-Arbeiter einstellen 2017-05-02T18:38+0200 2017-05-03T10:54+0200

Der indische IT-Riese Infosys plant eine großangelegte Job-Offensive in den USA, kurz nachdem Präsident Donald Trump eine Verschärfung der Visaregeln für ausländische Fachkräfte in die Wege geleitet hat. Der Konzern wolle in den kommenden zwei Jahren "10.000 amerikanische Arbeiter" einstellen, teilte er gestern mit. Demnach wird Infosys vier neue Technologiezentren in den USA eröffnen, das erste davon in Indiana, dem Heimatstaat von US-Vizepräsident Mike Pence. Angeheuert würden erfahrene IT-Experten und Absolventen von großen Universitäten und lokalen Schulen. Infosys beschäftigt weltweit rund 200.000 Angestellte und erzielte zuletzt einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro. Mehr als 60 Prozent der Erlöse kommen von Kunden aus Nordamerika.