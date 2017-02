später lesen Berlin Festivals: Berlinale mit Jentsch, Cannes mit Almodóvar Teilen

Die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch ("Sophie Scholl - Die letzten Tage") ist in die Jury der 67. Berlinale berufen worden. Gemeinsam mit sechs weiteren Jurymitgliedern wird die 38-Jährige über die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären entscheiden. Das teilten die Filmfestspiele mit. Juryvorsitzender ist der 78-jährige niederländische Regisseur Paul Verhoeven ("Elle", "Basic Instict"). In der Berlinale-Jury sitzen auch der isländische Künstler Olafur Eliasson, US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal ("White House Down"), der mexikanische Schauspieler und Regisseur Diego Luna ("Frida") sowie die tunesische Filmproduzentin Dora Bouchoucha Fourati ("Hedis Hochzeit") und der chinesische Regisseur und Drehbuchautor Wang Quan'an, der 2007 mit "Tuyas Ehe" den Goldenen Bären gewann. 399 Filme werden vom 9. bis 19. Februar bei den Filmfestspielen gezeigt. 18 Filme konkurrieren im Wettbewerb um die Trophäen.