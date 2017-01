später lesen Langenfeld 150 Kilo Heroin: Fahnder stoppen Lkw bei Langenfeld Teilen

Twittern





2017-01-19T20:02+0100 2017-01-20T09:35+0100

Drogenfahnder haben in zwei Lastwagen rund 150 Kilogramm Heroin entdeckt. Sie stellten das Rauschgift im Wert von mehreren Millionen Euro an der A 3 bei Langenfeld sicher. Bereits seit August 2016 ermittelt das Bundeskriminalamt gegen eine iranische Tätergruppe. Diese wird verdächtigt, organisiert Heroin aus dem Iran und der Türkei nach Westeuropa zu bringen. Die Beamten fanden heraus, dass das Heroin - versteckt in Lastwagen - nach Frankreich, Deutschland und in die Niederlande geschmuggelt werden sollte.

Petra Czyperek Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Petra Czyperek (pc) ist Redakteurin bei der Rheinischen Post in der Lokalredaktion Langenfeld. zum Autorenprofil schließen