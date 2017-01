Der Terroranschlag von Berlin beschäftigt den Landtag in NRW. Hier war die zuständige Ausländerbehörde des Attentäters Amri. Hier hätte er eigentlich bleiben müssen. Wieso konnte der islamistische Gefährder sich quer durch Deutschland bewegen?

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) muss heute im Düsseldorfer Landtag das Vorgehen der Sicherheitsbehörden im Fall Anis Amri erläutern. Der 24-jährige Tunesier hatte Mitte Dezember einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet.

In einer Sondersitzung des Innenausschusses will die Opposition ergründen, was Polizei und Verfassungsschützer im Vorfeld über Amri wussten. Der Tunesier war bei der Ausländerbehörde im Kreis Kleve gemeldet und von mehreren Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestuft worden.

Opposition hat viele Fragen

"Die Fehler im Terrorfall Amri müssen dringend aufgeklärt werden", forderte der CDU-Fraktionsvorsitzende Armin Laschet. Jäger müsse erklären, warum sich "ein extrem radikalisierter Gefährder, der den NRW-Sicherheitsbehörden bekannt war, so lange in NRW frei bewegen und ohne Reaktion von NRW-Behörden ungestört in radikalen Moscheen des Ruhrgebiets auftreten" konnte, sagte Laschet. Die CDU wolle wissen, warum nicht alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft wurden, um Amri "zu kontrollieren und festzusetzen". Der Innenminister müsse "endlich eine ehrliche Fehleranalyse" liefern.

Die FDP forderte Jäger auf, im Ausschuss "schlüssige Antworten auf unzählige offene Fragen" zu geben. Jäger müsse insbesondere darlegen, wie die Behörden zu der Fehleinschätzung kommen konnten, "dass Anis Amri sich deradikalisiert habe", sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Joachim Stamp. "Wieso hat NRW darauf verzichtet, engmaschige Meldeauflagen einzusetzen?", fragte er. "Der Innenminister muss endlich selbst Verantwortung übernehmen und zu eigenen Fehlern stehen."

Bislang hat der Minister nicht erkennen lassen, dass er wegen etwaigen Organisationsversagens von NRW-Sicherheitsbehörden im Fall Amri persönliche Konsequenzen ziehen will. Stamp bemängelte, Jäger dürfe sich nicht "damit herausreden", dass nach heutigem Wissenstand andere Schlüsse gezogen worden wären. "Das reflexhafte Verhalten Jägers, eigene Verantwortung kategorisch zu verweigern ist absurd und schadet letztlich der Demokratie insgesamt."

NRW war einer der Hauptaufenthaltsorte von Anis Amri. Der Tunesier war vier Tage nach dem Terroranschlag bei einer polizeilichen Routinekontrolle in Italien erschossen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gibt es Hinweise, dass Amri auf seiner Flucht über Nordrhein-Westfalen gereist ist.

(crwo/dpa)