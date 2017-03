Schmierereien an der A40

Lärmschutzwände beschmieren? Können wir auch, dachten sich offenbar Anhänger des türkischen Präsidenten, als sie von den Anti-Erdogan-Parolen an der A40 erfuhren. Jetzt ist eines der Bilder ergänzt durch ein Herz unter dem Namen "Erdogan" und das Wort "Evet", Türkisch für "Ja".

Laura Sandgathe (lsa) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW.

Außerdem machten der oder die Sprayer bei dem Schriftzug "Erdogan verrecke" das Wort "verrecke" unkenntlich und setzten noch die Zahl 2023 in das Bild. Im Jahr 2023 will Erdogan sein Präsidialsystem spätestens in die Tat umgesetzt haben.

Schon im Februar hatte sich das türkische Generalkonsulat beim Landesbetrieb Straßen.NRW über die politischen Schriftzüge an der Autobahn beschwert. An mehreren Lärmschutzwänden entlang der A40 stehen Botschaften wie "Widerstand gegen die Trumps, Höckes und Erdogans", aber auch Beschimpfungen wie "Erdogan Hundesohn" und eben "Erdogan verrecke", der Schriftzug, der jetzt von Anhängern des türkischen Präsidenten abgewandelt wurde.

FOTO: dpa, cas cul

Der Landesbetrieb Straßen.NRW reagiert auf die neuen Schmierereien genau so wie auf die alten: mit Pragmatismus. Bis auf Weiteres bleiben die Schriftzüge stehen. "Wir werden sie bei der nächsten Sanierung entfernen. Aber dafür gibt es noch keinen Termin", sagt Bernd Löchter, Sprecher bei Straßen.NRW. "Da sind uns die Hände gebunden", fügt er erklärend hinzu. "Die Autofahrer würden sich bedanken, wenn wir wegen dieser Sprüche die halbe A40 sperren würden." Für die Entfernung der Schriftzüge müssten Teile der Autobahn gesperrt werden, was erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich bringen würde.

Unterdessen hat Straßen.NRW Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Ermittler werden sich nun auch mit den neuen Schmierereien beschäftigen müssen.

