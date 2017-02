Beim Chemikalienhändler Hamm Chemie war am Morgen irrtümlich Salzsäure von einem Schiff in einen Tank mit hochkonzentrierter Schwefelsäure geleitet worden. Der Tank platzte auf, eine Dampfwolke mit einem Gemisch aus Salz- und Schwefelsäure trat aus. 40 Beschäftigte des Händlers und 110 Mitarbeiter eines benachbarten Betriebes klagten über Atemwegsreizungen. Fünf von ihnen mussten ärztlich behandelt werden. Mehr zu den Gesundheitsrisiken durch Schwefelsäure lesen Sie hier.

Schulkinder durften nicht nach Hause gehen

Update 14:50 Es wird Entwarnung gegeben und die Sperrungen werden aufgehoben. Die Buschhausener Str. bleibt zwischen der... Posted by Feuerwehr Oberhausen on Donnerstag, 16. Februar 2017

Aus Sicherheitsgründen wurde im betroffenen Bereich für mehrere Stunden der Bahn- und Busverkehr eingestellt. 30 Züge mussten vor Oberhausen gestoppt werden. Die Autobahn 42 und der Rhein-Herne-Kanal wurden zeitweise gesperrt. Auch der Schiffverkehr ruhte. Am frühen Nachmittag konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Der Verkehr floss wieder weitgehend normal und Schulkinder durften wieder nach Hause gehen, wie ein Sprecher unserer Redaktion sagte.

Zu dem Unfall sei es infolge menschlichen Versagens gekommen, sagte Geschäftsführer Axel Knauber. Die Kriminalpolizei ermittelt. Knauber bezifferte den Sachschaden auf etwa 1,5 Millionen Euro.

Am Nachmittag wurde der geborstene Tank mit Hilfe von Tanklastwagen geleert. 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz, darunter auch Spezialisten für chemische Industrie aus Chemiestandorten in Marl und Leverkusen.

Keine Hinweise auf Gefahren

Die sichtbare Säurewolke hatte sich am Vormittag über mehrere Hundert Meter ausgedehnt und war in Richtung Nordost gezogen. Die Feuerwehr setzte Wasserwerfer ein, um sie zu bekämpfen. Gefahrenstoffe wurden in der Luft nach Angaben der Behörden zunächst nicht nachgewiesen. Am Nachmittag waren laut Feuerwehr alle Proben abgeschlossen.

Laut dem Umweltamt der Stadt Oberhausen gab es keine Hinweise auf eine Gefahr für Umwelt und Natur. Auch das Trinkwasser sei nach dem Säureaustritt nicht gefährdet. Bei dem Einsatz der Wasserwerfer sei das Säuregemisch durch die großen Mengen an Wasser stark verdünnt worden.

(das/lsa/maxk/dpa)