Schwefelsäure

Schwefelsäure ist einer der wichtigsten Grundstoffe in der chemischen Industrie. Verwendet wird Schwefelsäure zur Herstellung von Dünger, Wasch- oder Arzneimittel sowie von Sprengstoffen.

Beim Umgang mit der aggressiven, in reinem Zustand öligen und farblosen Säure ist Vorsicht geboten: In konzentrierter Form zerstört sie organisches Gewebe wie Haut oder Fleisch. Gelangt die Säure in die Augen, droht Blindheit. Vermischt sich konzentrierte Schwefelsäure mit Wasser, wird starke Hitze freigesetzt, so dass die Mischung zu kochen beginnen kann.

Übrigens haben Autofahrer meist Schwefelsäure mit an Bord - wenn auch in verdünnter Form: Als Batteriesäure ist sie wichtiger Bestandteil von Autobatterien.