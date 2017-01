Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat im Fall des islamistischen Attentäters von Berlin, Anis Amri, Fehleinschätzungen eingeräumt. Einen Rücktritt lehnte er vor dem Innenausschuss am Donnerstag ab.

"Mit dem Wissen von heute ist uns allen klar: Anis Amri wurde falsch eingeschätzt", sagte der Minister am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Er verwies auf die Einschätzung der 40 im Terrorabwehrzentrum GTAZ vertretenen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, die übereinstimmend zum Schluss gekommen seien, dass Amri keine konkreten Anschlagspläne hatte.

Einen Rücktritt lehnte Jäger erneut ab. "Ein Minister hat nicht die Verantwortung zu übernehmen, sondern er hat immer die Verantwortung. Ein Verantwortungsbereich mit rund 50.000 Mitarbeitern braucht einen Minister, der sich nicht wegduckt, sondern seine Verantwortung einbringt."

FDP-Innenpolitiker Joachim Stamp hatte zuvor die Rücktrittsforderung seiner Partei wiederholt. "Ihr Verantwortungsbereich hat nicht einmal versucht, Amri in Haft zu nehmen. Ich habe nie Ihren Rücktritt gefordert. Nicht nach Hogesa, Burbach und auch nicht nach der Kölner Silvesternacht. Aber in diesem Fall ist ein Ausmass von Ignoranz und mangelndem Verantwortungsbewusstsein erreicht, das wir nicht länger tolerieren können."

Der als islamistischer Gefährder eingestufte und lange überwachte Tunesier Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gesteuert und zwölf Menschen getötet.

(dpa)