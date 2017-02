Ruhrgebiet: Polizei nimmt internationale Drogenbande hoch

Der Oberhausener Polizei ist ein Schlag gegen eine Drogendealer-Bande gelungen. Acht Mitglieder seien festgenommen worden, außerdem stellte die Polizei mehrere Kilogramm Drogen sicher.

Die Ermittlungen richteten sich derzeit hauptsächlich gegen 23 Personen im Alter zwischen 19 und 55 Jahren, teilten Polizei Oberhausen und Staatsanwaltschaft Duisburg mit. Die Verdächtigen stammten bis auf einen Deutschen alle aus Albanien.

Es habe mehrere Durchsuchungen gegeben. Bei einer Durchsuchung am 20. Januar hätten die Beamten in einem Fahrzeug insgesamt 3,5 Kilogramm Kokain, 0,5 Kilogramm Heroin und ein Kilogramm Streckmittel gefunden. Neun Mitglieder der Bande seien laut Polizei noch am selben Tag in Duisburg, Hagen und Oberhausen festgenommen worden. Das Amtsgericht Duisburg erließ Haftbefehle gegen acht der Beschuldigten.

Straßenhandel mit Heroin und Kokain

Seit Dezember 2015 seien bereits Ermittlungen der Polizei in einem Parallelverfahren gelaufen. Ab April 2016 sei dann durch die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Oberhausen gegen die Bande ermittelt worden.

Die Verdächtigen sollen einen schwunghaften Straßenhandel mit Heroin und Kokain betrieben haben. Gesteuert wurden die Geschäfte laut Polizei von Albanien aus. Mindestens ein führendes Mitglied der Gruppe habe die Koordination vor Ort in Deutschland übernommen. Vertrieben wurden die Drogen demnach in Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Hagen, Soest und Paderborn. Insgesamt fünfzehn sogenannte "Läufer" sollen die Drogen auf der Straße verkauft haben. Es habe sich um junge Männer gehandelt, die in Albanien angeworben worden sein sollen. Lief nach drei Monaten deren Aufenthaltsberechtigung ab, wurden sie per Bus ausgetauscht. Das illegal erwirtschaftete Geld soll per Western Union nach Albanien transferiert worden.

Im Januar habe sich dann angedeutet, dass die Bande ein Geschäft machen wollte, teilte die Polizei mit. In den Niederlanden hätten zwei führende Mitglieder einen Deal eingefädelt, Drogen sollten in Duisburg an einen Händler übergeben werden. Dort habe schon ein Kommando der Polizei gewartet, das die Beteiligten festnahm. Die Ermittlungen dauern an.

