Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Dormagen am Dienstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Auch zwei Insassen eines Autos wurden schwer verletzt. Die B9 war für etwa drei Stunden gesperrt.

Gegen 19.00 Uhr fuhr der 56-jähriger Dormagener mit seinem Motorrad die Bundesstraße 9 aus Richtung Neuss kommend in Richtung Köln. In Höhe des Dormagener Raphaelhauses wollte er mit seiner Maschine ein Auto überholen, das dann aber nach links in einen Feldweg abbog.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Biker auf die Straße geschleudert wurde. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus. Die 26-jährige Fahrerin des Autos und ihre Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ebenfalls in eine Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße 9 wurde während der Aufräumarbeiten bis etwa 22.00 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

(siev/lnw)