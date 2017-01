später lesen Nach Diebstahl Ungewöhnliche Reise eines Tablets vom Rhein an die Ruhr Teilen

2017-01-23

Hilfe, mein iPad ist weg! Das dachte sich eine Wuppertalerin, die in Düsseldorf unterwegs gewesen war. Das Gerät tauchte wieder auf – in einem Zug in Essen, in den Händen eines Bochumers.