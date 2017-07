später lesen Konzert in Gelsenkirchen Depeche Mode schlafen im Düsseldorfer Hyatt FOTO: Anne Orthen 2017-07-03T19:22+0200 2017-07-04T09:36+0200

Gutgelaunt sind die Musiker von Depeche Mode am Montag in Düsseldorf eingetroffen und ließen sich bereitwillig fotografieren. Sie schlafen in einem Hotel am Hafen – ihr Konzert geben sie woanders.