später lesen Großeinsatz in Düsseldorf-Heerdt Flucht zu Fuß nach Polizeikontrolle 2017-03-02T22:28+0100 2017-03-02T22:26+0100

In Heerdt fahndet die Polizei nach zwei Personen, die aus einem gestohlenen Fahrzeug geflüchtet sind. Auch Hubschrauber sind in die Suche rund um den Albertussee eingebunden. Eine Streife hatte am Abend einen offenbar liegengeblieben Seat Toledo auf der Brüsseler Straße in Höhe der Ausfahrt entdeckt.