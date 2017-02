später lesen Düsseldorf Landtag will Grundstück am Rheinturm für sich Teilen

Neben dem Rheinturm wird es aller Voraussicht nach keine Wohntürme geben. Der Ältestenrat des Landtags hat gestern ein Verfahren in Gang gesetzt, an dessen Ende das Land und die städtische Tochter IDR Grundstücke tauschen. Das Land würde das Gelände am Rheinturm erhalten und dort Raum für die Abgeordneten und die Verwaltung schaffen. Die Stadt würde im Gegenzug das Grundstück des "Mannesmann-Neubaus" (Mannesmannufer 3) neben dem Behrensbau bekommen. Aus dem Rathaus ist zu hören, dass dies ein gutes Geschäft für die Stadt sei. Der Wert der Grundstücke muss noch ermittelt werden.

