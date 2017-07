Dkms-Lunch: Ein Essen unter Gleichgesinnten

Hätten die Ladys noch ein wenig länger ausgeharrt, dann wären sie glatt Depeche Mode in die Arme gelaufen. Doch als die Band am späten Nachmittag im Hafen aufschlug, da war diese muntere Gesellschaft schon aufgelöst.

Zum Mittagessen hatten sich gut 70 Frauen auf Einladung der Henkel-Kosmetikmarke Schwarzkopf und des gemeinnützigen Vereins DKMS im Restaurant Lido getroffen. Bereits zum 9. Mal fand die Veranstaltung zugunsten eines Programms statt, das Frauen mit einer Krebserkrankung Kosmetikseminare anbietet, die sie im Umgang mit den äußerlichen Veränderungen einer Krebstherapie unterstützen. Einziger Mann im Bunde: Promi-Visagist Armin Morbach.

Sopranistin Kriemhild Siegel (kam gerade aus Frankfurt), Moderatorin Gülcan Kamps, Lifestyle-Expertin Elna-Margret zu Bentheim Steinfurt, Designerin Sabine Lohél, Bloggerin Petra Dieners, die Kölner Chopard-Lady Andrea Grun, Stylistin Laila Hamidi und Charity-Lady Wera Röttgering - sie alle haben eine persönliche Verbindung zu der Veranstaltung. Entweder, weil es in ihrem Umfeld Frauen gibt, die dieses Thema betrifft, oder aber sie schätzen Journalistin und Schirmherrin Marina Ruperti, die nicht müde wird, sich für das DKMS-Programm zu engagieren. "In Düsseldorf gibt es so viele tolle Frauen", schwärmte sie. Auch Verona Pooth, die durch Werbung und Moderationen zu beachtlicher Popularität kam, war zu Gast. An ihrer Seite Birte Prange (Schuh Prange Kö).

"Ich finde es unheimlich gut, wenn Frauen zusammen kommen und sich für so eine Sache stark machen", sagte Nicole Blome-Hardorp (Blome-Uhren). Hamidis Mutter starb an Brustkrebs, als sie zwölf war, wie sie erzählte. "Deshalb ist es für mich sehr wichtig, bei so einer Initiative dabei zu sein." Die Stylistin gibt auch selbst Kosmetikseminare für DKMS.

