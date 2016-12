Weihnachts-Wonnen: Promis und ihre Erinnerungen ans Fest

Wir sprachen mit bekannten Düsseldorfern über ihre Kindheit in Zeiten von Tannenbaum, Keksen und Lametta. Braten und Glöckchen gehörten bei den meisten zum Festtagsprogramm ganz selbstverständlich dazu.

An das Fondue und das viele Spritzgebäck mit Schokolade erinnert sich die Foodbloggerin und "Grill den Henssler"-Jurorin Hannah Schmitz noch sehr gut. Und an das langersehnte Zeichen für die Bescherung: Das Bimmeln der Glocke hinter verschlossener Tür. Der Schmuck, die Lichter, das Festessen, die Weihnachtsteller und die Lieder haben sich für alle Zeiten in ihr Gedächtnis geschrieben.

Als Venetia Alina Kappmeier noch klein war, wurden die Kinder zum Spielen aus dem Wohnzimmer geschickt. "Wir haben dann ganz ungeduldig vor der Wohnzimmertüre gewartet, diese hatte einen Glaseinsatz, durch den wir die Lichter und Schatten sehen konnten. Wenn dann das Glöckchen ertönte, durften wir endlich ins Zimmer zu den Geschenken."

Auch Schauspieler Moritz Führmann liebte an Weihnachten den Moment, "in dem mein Vater mit einem hellen Glöckchen klingelte und Bachs Weihnachtsoratorium ohrenbetäubend anstellte". Dann stand die Familie ganz gerührt voreinander und freute sich auf "Seidewürschtle mit Kardoffelsalat", sagt der gebürtige Kasseler. "Mein schönstes Geschenk zu Weihnachten war im Nachhinein das, was ich nie bekommen habe: ein Basketballkorb vor der Haustür."

Wenn Schauspielerin Jenny Jürgens an Weihnachten in ihrer Kindheit denkt, dann daran, "dass wir uns Zeit schenkten und sehr besinnliche Stunden miteinander verbrachten". Ihr Bruder John und sie hatten das Gefühl, dass die Zeit still steht. "Mein Vater war selbst Kind, wenn es um den Weihnachtsbaum ging. Es musste immer ein riesiges Exemplar her, das er mit viel Liebe schmückte, und vor der Bescherung saß er am Klavier, und wir sangen alle miteinander." Er habe Weihnachten sehr ernst genommen, "wir alle mussten uns fein anziehen und immer vor dem Wohnzimmer warten - bis er mit dem Glöckchen klingelte, dann rasten wir rein". Er ließ das Fenster offen stehen und sagte: "Oh, jetzt ist es gerade rausgeflogen, das Christkind!"

Weltklasse-Golferin Sandra Gal erinnert sich gerne an die vielen schönen Geschenke. "Wir hatten an Weihnachten keine großen Rituale und aßen und essen oft unterschiedliche Dinge, da wir nicht immer zu Hause feiern." Wenn die Familie zu Hause war, gab es gerne mal traditionelles tschechisches Essen, da Gals Eltern ursprünglich aus Prag kommen. So landeten auf dem Teller panierter Fisch und paniertes Hühnchen mit Kartoffelsalat.

Die Professorin und Rektorin der Heinrich-Heine-Universität, Anja Steinbeck, mochte früher besonders ihren Spielzeugweihnachtsmann. Da sie im Taunus aufwuchs, denkt sie gerne an zugefrorene Weiher und Schnee und somit auch an Schlittschuhlaufen und Rodeln. "Eine Puppenstube mit Möbeln war mein schönstes Geschenk."

Seit Jahrzehnten ist Heribert Klein unermüdlich für Unicef unterwegs. Als Kind freute er sich über Geschenke wie ein Fahrrad oder einen Basketball-Ständer für den Garten. Zu Weihnachten gab es traditionell immer einen rheinischen Sauerbraten mit selbst gemachten Kartoffelklößen und Rotkohl. Davor eine leckere Rindfleischsuppe mit Markklößchen und dann Tiramisu.

Die Eltern von Model Anna Hiltrop haben den Besuch des Christkindes immer sehr glaubhaft inszeniert, "so dass mal vermeintlich vergessene Handschuhe neben dem Baum lagen oder eine goldene Locke". Immer noch glücklich denkt sie an das prächtige Barbie-Schloss oder das Fahrrad. "Mein schönstes Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist aber mein Hund Bob."

Fußballreporter-Legende Manni Breuckmann half an Heiligabend seinem Vater bei der Arbeit. "Er war Briefträger, und wenn ich bei seiner Tour mit zu den Briefkästen flitzte, war er eher fertig." Eine sehr schöne Erinnerung hat er an die Krippe aus Holz, die von seinem Großonkel August geschnitzt worden war. "Papa holte immer rechtzeitig vor dem Fest Moos aus dem Wald, um den Boden der Krippe zu belegen."

Düsseldorfs Karnevals-Prinz Christian Erdmann hatte schon als Kind ein Faible für Musik. Umso glücklicher war er über sein schönstes Geschenk: "Als ich 13 war, lag eine silberfarbene Kompaktanlage unter dem Weihnachtsbaum. Und AC/DC lief fortan in Dauerschleife."

