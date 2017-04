Garath: Freizeitstätte wird 2018 umgebaut

Das Gebäude soll unter anderem ein neues Entrée mit einem Glasdach bekommen, der Innenhof wird überdacht. Die Arbeiten sollen nächstes Jahr beginnen. Ein Projekt aus Garath 2.0. das heute im Rat behandelt wird. Von Birgit Wanninger

Über Garath 2.0 ist bereits viel geredet und diskutiert worden. Aber dass die Freizeitstätte jetzt so aufwendig umgebaut werden soll und eine energetische Sanierung bekommt, davon war bisher nicht die Rede. NRW-Bauminster Michael Groschek (SPD) gab am Montag bei einem Presserundgang durch Garath detaillierte Pläne bekannt.

Wenn heute im Rat der Stadt über das Handlungskonzept für Garath 2.0 beraten wird, dann gibt es ein ergänzendes Exposé, das mal eben knapp hundert Seiten dick ist und kurzfristig verteilt wurde. Und darin ist die Garather Freizeitstätte Thema. Geplante Kosten für Umbau und Sanierung: knapp zwei Millionen Euro. Mit dem Umbau soll nach jetzigem Stand schon 2018 begonnen werden.

Die Freizeitstätte, immerhin das größte Bürgerhaus der Landeshauptstadt, ist weit über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannt. Hier finden regelmäßige kulturelle Veranstaltungen, unter anderem mit namhaften Künstlern, vor allem Kabarettisten, statt - und zwar im Arenasaal. In dem großen Veranstaltungsraum finden rund 350 Personen Platz. Darüber hinaus beherbergt die Freizeitstätte zahlreiche Räume für Kurse, ein erst kürzlich umgebautes Café, das Kino Süd, die Stadtbücherei und das Zentrum plus der Diakonie. Es herrscht also immer reger Betrieb.

Doch das Haus, das der damalige Ministerpräsident Heinz Kühn 1975 eröffnete, ist verwinkelt und mit seinen zahlreichen Treppen nicht gerade sehr behindertenfreundlich, auch wenn es 2009 diesbezüglich umgebaut wurde.

Jetzt soll das Haus mit seiner 3200 Quadratmeter großen Fläche "zukunftsfähig gestaltet werden", wie es in dem Exposé heißt. Darüber hinaus soll das derzeitige Angebot "zu einem zukunftsweisenden Bürger- und Kulturhaus weiterentwickelt werden". Und dazu sei ein Umbau des in die Jahre gekommenen Gebäudes notwendig.

Neben der energetischen Sanierung soll vor allem der Eingang, der unzeitgemäß ist, mit einem großen Glasvorbau gestaltet werden. Es ist ein offenes Entrée mit einem gemeinsamen Servicepunkt der Freizeitstätte und der Bücherei vorgesehen. Die Lounge soll ein Lesecafé werden und die außenliegenden Räume sollen angebunden werden. Außerdem soll der Innenhof, der sich direkt neben dem Arena-Saal befindet, überdacht werden - mit einem mobilen Dach.

Während die Maßnahmen in der Vorlage sehr allgemein gehalten sind, wird das Exposé zur Überraschung der Stadtteilpolitiker konkret. In der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) 10, zuständig für Garath , lag das Exposé noch nicht vor.

Überrascht sind die Stadtteilpolitiker auch, dass schon im nächsten Jahr mit dem Umbau begonnen werden kann. Das Projekt "Renovierung Freizeitstätte" soll Mittel aus dem Programm "Starke Quartiere - starke Menschen", sagt Hans-Jochem Witzke. Der SPD-Ortsvereinvorsitzende erklärt: "Damit gibt es Fördermittel aus dem Topf Europäischer Sozial Fonds" und Europäischer Fond für regionale Entwicklung ."

"Ich bin freudig überrascht", sagt SPD-Fraktionssprecherin Christiane Sieghart-Edel. "Vor allem, dass jetzt alles so groß wird und es so schnell geht." Doch Details müssten noch besprochen werden, beispielsweise die bisher nicht funktionierende Klima-Anlage. Darüber müsste in der nächsten Sitzung der BV diskutiert werden.

