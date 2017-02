Lokalsport: Mit "Servus Schweini" auf Platz eins

Der Fotograf Lars Baron aus Dinslaken gewinnt mit einem Bild des Weltmeisters den renommierten Sven-Simon-Preis. Von Timo Kiwitz

Seinem Job geht Lars Baron für gewöhnlich mit großem Enthusiasmus nach. Der Dinslakener Sportfotograf freut sich eigentlich immer auf neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Am 31. August 2016 aber hält sich die Vorfreude in Grenzen. Baron hat mit der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und den Olympischen Spielen zwei anstrengende Großereignisse hinter sich und kann sich auch gut vorstellen, den Abend mit der Familie zu verbringen, anstatt zum Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Mönchengladbach zu fahren.

Doch es ist nicht irgendein Länderspiel: Kapitän Bastian Schweinsteiger feiert bewegend Abschied - und rund fünf Monate später hat sich der Auftrag für den Dinslakener endgültig gelohnt. Mit seinem Bild "Servus Schweini", das Schweinsteiger zeigt, wie er von seinen Mannschaftskollegen in die Luft geworfen wird, hat der 42-Jährige den renommierten Sven-Simon-Preis gewonnen, die mit 10.000 Euro höchstdotierte Sportfoto-Auszeichnung Deutschlands.

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

Beim Friseurbesuch in der Altstadt erreichte Baron telefonisch die frohe Kunde. "Ich habe mich riesig gefreut. Der Sven-Simon-Preis ist eine von zwei Auszeichnungen in Deutschland, die man in meiner Branche wenigstens einmal gewinnen will. Das ist eine große Anerkennung", sagt der frühere Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken und der SV 08/29 Friedrichsfeld. Baron hatte schon häufiger an dem Wettbewerb teilgenommen. Einmal reichte es zu Platz zwei, diesmal gelang der große Coup. Dass ausgerechnet ein Motiv von Bastian Schweinsteiger den Sieg brachte, macht es für den Fotografen noch ein wenig besonderer. Über viele Jahre hat er die Karriere des Weltmeisters von 2014 begleitet.

Schon bei der WM 2006 in Deutschland war Baron ganz eng an der DFB-Elf dran, beim Titelgewinn vor zweieinhalb Jahren in Rio durfte der Mann von der Agentur Getty nach dem Finalsieg sogar in der deutschen Kabine fotografieren. Baron, der mit Ehefrau Sabina und den beiden Kindern Martha (3) und Caspar (6) in Dinslaken lebt, aber viele Tage im Jahr in der ganzen Welt unterwegs ist, hat schon viele Profisportler kennengelernt. Schweinsteiger ist für ihn einer, "den man einfach gern hat". Das Bild, mit dem er den Preis gewonnen hat, ist auch deshalb sein persönliches Lieblingsbild 2016.

Der ehemalige Schüler des Dinslakener Theodor-Heuss-Gymnasiums überzeugte nicht nur die Online-Leser der "Welt am Sonntag", die erstmals mit abstimmen durften, sondern auch einen Großteil der Sportprominenz, die in der Jury Punkte vergab. Egal ob Franz Beckenbauer, Dirk Nowitzki, Heiner Brand oder Maria Höfl-Riesch - sie alle stimmten für den Dinslakener.

Und Schweinsteiger? Der scheint ebenfalls großen Gefallen an dem Gewinner-Foto gefunden zu haben. "Vielen Dank für das überragende Foto und Glückwunsch zum #SvenSimonPreis für das Sportfoto des Jahres, @LarsBaron1975!" twitterte der Fußballer von Manchester United. Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass sich Baron über diese Gratulation besonders gefreut hat.

Quelle: RP