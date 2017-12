später lesen Grevenbroich Der Grevenbroicher Weihnachtsapfel bleibt bis Januar knackig FOTO: M. Reuter FOTO: M. Reuter 2017-12-22T16:58+0100 2017-12-23T00:00+0100

Die Schlossstadt ist Pomologen und Apfel-Freunden in der ganzen Republik ein Begriff - schließlich gilt Grevenbroich auch als "Bundeshauptstadt des Apfels", weil sich hier einst mehrere Pomologen der Züchtung neuer Sorten verschrieben haben. Über Jahre hinweg galten viele dieser "alten Sorten" als vergessen, doch jetzt werden sie allmählich wieder heimisch. Das ist dem Einsatz von Pomologen wie Wolfgang Rieve zu verdanken: Gemeinsam mit anderen Obst-Fans pflanzt er seltene Sorten neu an und informiert etwa beim Grevenbroicher Apfeltag. Doch: Welche in Grevenbroich erfundene Sorte ist die beste für Weihnachten?