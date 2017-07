Kreis Viersen: CDU-Politiker: "Bröckelreaktoren"müssen vom Netz

Die beiden CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Viersen, Dr. Stefan Berger und Dr. Marcus Optendrenk, unterstützen die Forderung nach einer schnellstmöglichen Abschaltung der belgischen Atomreaktoren Tihange 2 und Doel 3.

Sie wollen, dass die Landesregierung zeitnah Gespräche mit den Benelux-Staaten aufnimmt, um Belgien stattdessen mit Energie aus den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen beliefern zu können. "Wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst," so Berger und Optendrenk. Nicht nur die Menschenkette von Aachen bis Tihange war aus ihrer Sicht ein eindrucksvolles Zeichen.

Auch in vielen Gesprächen mit Bürgern im Kreis Viersen sind die "Bröckelreaktoren" ein Thema. Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP ist auch ein stärkeres Einwirkung auf die belgische Regierung vereinbart. Die zusätzlichen Risse in den Reaktoren machten deutlich, wie dringlich die Sache sei. "Wir können nicht verstehen, dass der Betreiber der Kraftwerke vor einigen Tagen erklärt haben, sie könnten sich auch eine Laufzeitverlängerung vorstellen", so Berger und Optendrenk.

Quelle: RP