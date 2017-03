Die Feuerwehr wurde um 13.15 Uhr alarmiert und ist mit 40 Fahrzeugen ausgerückt. Die Löscharbeiten laufen. Das Feuer war in einer Auto-Lackiererei an der Deutz-Mülheimer-Straße ausgebrochen. "Dann haben die Flammen auf eine benachbarte Schreinerei übergegriffen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion. Ein weiteres Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden. Eine dichte Rauchwolke zog über die Stadt und den Rhein bei Köln.

Die Feuerwehr bittet Anwohner in Mülheim und angrenzend Stadtteilen Fenster und Türen zu schließen. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. "Messfahrzeuge sind derzeit unterwegs", sagte der Sprecher.

Informationen gibt es für Betroffene am Bürgertelefon unter 0700-0221-1111.

Feuer in #Köln. Bin in Mülheim, der Rauch kommt irgendwo vom Rhein her... Feuerwehrsirenen ohne Ende :/ pic.twitter.com/HlGWENXBpy