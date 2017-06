später lesen Terrorverdacht in Köln/Bonn Passagier hörte das Wort "Bombe" - Pilot landet zur Sicherheit FOTO: Arton Krasniqi 2017-06-10T20:53+0200 2017-06-10T22:38+0200

Am Kölner Flughafen ist es wegen eines verdächtigen Gesprächs an Bord eines Flugzeuges am Abend zu einer unplanmäßigen Landung gekommen. Der Flugverkehr wurde unterbrochen.