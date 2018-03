später lesen Show "Let It Be" zu Gast im Musical Dome FOTO: Brinkhoff FOTO: Brinkhoff 2018-03-02T18:47+0100 2018-03-03T00:00+0100

Die Beatles sind die erfolgreichste Band aller Zeiten, das wohl größte Musikphänomen des 20. Jahrhunderts. Die neue Show von "Let It Be" zeigt die Erfolgsgeschichte der Fab Four in einem einzigartigen Live-Erlebnis und lässt die Fans an einem Reunion-Konzert teilhaben. Das Tribute wurde bereits von mehr als zwei Millionen Zuschauern gesehen, feierte große Erfolge am Broadway in New York und als erste Beatles-Show überhaupt auch am Londoner West End. Im Winter 2018 kommt "Let It Be" in einer neuen überarbeiteten Show nach Deutschland und in die Schweiz und bringt ab Ende Oktober die Beatlemania neben München, Basel und Zürich auch vom 20. bis 25. November in den Kölner Musical Dome. Karten gibt es unter: