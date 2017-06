Korschenbroich: So wird der Verkehr zur "Tour" geregelt

Am Sonntag teilt die Tour de France die Stadt in zwei Hälften. Die Landstraße 381 wird für mindestens fünfeinhalb Stunden auch für Anwohner komplett gesperrt. Buslinien werden unterbrochen. Insgesamt 70 Helfer regeln den Verkehr. Von Christian Kandzorra

Am Sonntag müssen Autofahrer im Stadtgebiet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Von 10 Uhr morgens bis 15.30 Uhr nachmittags wird die Landstraße 381, die von Büttgen an Kleinenbroich, Pesch und Korschenbroich vorbei nach Mönchengladbach führt, komplett für den Verkehr gesperrt. Querungen der Tour-de-France-Strecke sind nur Fußgängern und Radfahrern, die ihr Rad schieben, erlaubt.

FOTO: dpa

Auch Anwohner der Raitz-von-Frentz-Straße, der Friedrich-Ebert-Straße und der Rochusstraße dürfen die Rennstrecke für diesen Zeitraum nicht mit motorisierten Fahrzeugen befahren. Darauf wies die Stadtverwaltung jetzt bei der Vorstellung aller Details zum "Tour-Sonntag" hin. Die einzige Ausnahme: Die Brücke auf Höhe des Rewe-Marktes, die über die Rochusstraße in Richtung Herrenshoff führt, bleibt geöffnet.

Obwohl niemand vor 14 Uhr mit der Durchfahrt der Radprofis, die aus Richtung Büttgen kommen werden, rechnet, werden die Straßen frühzeitig gesperrt. Der Grund: Zwei Stunden vorher soll eine "Werbekarawane" der Sponsoren über die Rennstrecke fahren und Werbegeschenke an die Zuschauer verteilen. "Wir rechnen mit bis zu 200 Begleitfahrzeugen, die etwa 45 Minuten durchs Stadtgebiet fahren", sagt Ordnungsamtsleiter Michael Beyer, der die Regelung des Verkehrs mit seinem Team akribisch durchgeplant hat. So soll es entlang der Strecke 24 Sperrpunkte geben. Auch an kleinen Feldwegen sollen Sperrungen aufgebaut werden, so dass niemand diese als Schleichwege missbrauchen kann.

FOTO: dpa

Um einem Verkehrschaos vorzubeugen, will die Stadt dafür sorgen, dass alle Autofahrer über die Sperrungen informiert werden und gar nicht erst viele Autos in die Nähe der Landstraße kommen. "Wir empfehlen Besuchern zudem, mit der Bahn anzureisen", betont Michael Beyer, der darauf hinweist, dass die Buslinien 16, 29 und 31 nur eingeschränkt verkehren und bestimmte Haltestellen aufgrund des parallel stattfindenden Brunnenfestes im Korschenbroicher Ortskern nicht ansteuern. Wer mit dem Fahrrad kommen möchte, kann sein Rad auf dem Schulhof des Gymnasiums abstellen. Interessant dürfte das vor allem für diejenigen sein, die am Niederrheinischen Radwandertag teilnehmen wollen. Dieser fällt ebenfalls auf diesen Sonntag.

Die in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs verlaufenden Parallelstraßen der Friedrich-Ebert-Straße sollen zusätzlich gesperrt werden, damit Besucher das Radsport-Spektakel hinter den Leitplanken verfolgen können. Dort soll ein "Hotspot" entstehen, weil der Bereich über die Hindenburgstraße mit dem Ortskern verbunden ist, in dem das Brunnenfest stattfindet. Die Stadt rechnet mit 8000 Besuchern, könnte aber noch mehr aufnehmen.

An den Kreuzungen entlang der knapp sieben Kilometer langen Strecke sollen 70 Ordner von Verwaltung, Stadt und Feuerwehr stehen, die den Verkehr regeln. Von Fachleuten waren 60 Posten gefordert worden; die Stadt übertrifft also die Vorschriften. Zudem soll die Polizei bei der Veranstaltung Präsenz zeigen, um die Sicherheit des Großereignisses zu garantieren.

