Die Öffnungszeiten an Silvester 2016 in Krefeld

Eine Packung Böller oder die Flasche Sekt - die Krefelder können auch am 31. Dezember noch letzte Einkäufe erledigen, damit das Silvester-Fest gelingt. Ein Überblick.

Die Gäste stehen schon fast vor der Tür, doch es fehlt noch eine Zutat für das Silvestermenü? Kein Problem, denn viele Discounter und Supermärkte haben auch kurz vor Neujahr geöffnet.

Der Real an der Hafelsstraße hat seine Türen von 7 bis 16 Uhr geöffnet, der Markt an der Mevissenstraße öffnet von 8 bis 14 Uhr. Die Märkte von Aldi Süd haben von von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Supermärkte von Rewe an der Uerdinger Straße, der Lehmheide, der Magdeburger Straße und der Kölner Straße öffnen von 7 bis 18 Uhr. Der Markt an der Philadelphiastraße ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet, der Rewe an der Markstraße von 7.30 bis 18 Uhr. Das Geschäft an der Randstraße öffnet zwischen 8 und 14 Uhr, das Geschäft an der Düsseldorfer Straße vo 8 bis 16 Uhr.

Wer bei Edeka einkaufen möchte, sollte sich bei seinem Markt in der Nähe über die Öffnungszeiten erkundigen, da die Einzelhändler selbst entscheiden, wann sie wie lange an Heiligabend geöffnet haben. In der Regel ist bis 16 Uhr, in einigen Filialen auch bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.edeka.de.

Die Penny-Filialen informieren ihre Kunden per Aushang in den Läden über die geänderten Öffnungszeiten. Die Netto-Filialen öffnen bis 16 Uhr. Lidl ist von 7 Uhr bis mindestens 16 Uhr geöffnet. Regional können die Öffnungszeiten in einigen Filialen noch verlängert werden, dies wird durch Aushänge in den Geschäften bekannt gegeben.

Galeria Kaufhof in Krefeld öffnet am letzten Tag des Jahres von 9.30 bis 14 Uhr. Bei Douglas kann noch von 10 bis 14 Uhr eingekauft werden. Toys 'R' Us öffnet von 9.30 bis 14 Uhr.

(nbe)